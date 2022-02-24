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Слух: Конкурент Game Pass от Sony вскоре будет запущен и получит 3 уровня

Слух: Конкурент Game Pass от Sony вскоре будет запущен и получит 3 уровня


Уже несколько месяцев ходят слухи о планах Sony выпустить конкурента Game Pass. Уже даже появлялись слухи о его возможном названии — PlayStation Infinite, но пока никаких подтверждений им не было.

Журналист Джефф Грабб рассказал в рамках последнего выпуска ​​своего шоу Giant Bomb, что конкурент Game Pass от Sony уже «достаточно близок к фактическому запуску». Возможно, речь пока идет о внутреннем тестировании, которое начнется уже в этом месяце.

При этом, Джефф рассказал о том, что слышал о трех уровнях подписки на сервис. «Основной» уровень может стоить 10 долларов в месяц и быть просто подпиской Playstation Plus — «точно так же, как вы это знаете сегодня». Средний уровень подписки будет предлагаться за 13 долларов в месяц — он называется «Экстра» (не уточняется, что включает). Самый дорогой вариант «Премиум» может стоить 16 долларов в месяц и предлагать бонусы в виде облачной потоковой передачи, классических игр (Грабб говорит, что не знает про какие именно игры речь) и «пробных игр» в стиле EA Play для новых проектов:

Премиум, 16 долларов в месяц… вы получаете полные версии игр? Не совсем так… это как EA Play. Вы получаете полные пробные версии игры. Я не знаю, относится ли это ко всем играм, которые выходят, но похоже на то.

Отметим, ранее уже появлялись слухи о том, что аналог Game Pass от Sony будет состоять из 3 уровней подписки.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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