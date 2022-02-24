Стефания Маликова показала, как 3-летний брат щеголяет в ее куртке

Дизайнер Стефания Маликова поделилась забавным видеороликом с братом Марком. Дети известного музыканта Дмитрия Маликова и его жены Елены Изаксон дружны между собой. Стефания Маликова обожает брата Марка, который младше нее на восемнадцать лет. Стеша довольно часто показывает мальчика в своем микроблоге, делясь видео с его участием.Дмитрий Маликов с женой и детьми На этот раз Стефания запечатлела, как Марк, нарядившись в куртку-рубашку своей старшей сестры, прогуливается по просторной гостиной. «В этом наряде можно пойти, куда угодно», — слышен за кадром голос мамы Марка и Стефании Маликовых Елены Изаксон. «Маркуша, а что это за куртка? Какой фирмы?» — спрашивает у брата Стеша Маликова. «Твоей», — тут же отвечает малыш. «Надень ее полностью, Маркуш», — весело хохочет Стефания Маликова. Напомним, Стефании Маликовой в феврале исполнилось 22 года, а ее брату Марку в январе было четыре.