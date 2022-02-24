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The Ascent доберется до Playstation в конце марта, после 8 месяцев эксклюзивности для Xbox

The Ascent доберется до Playstation в конце марта, после 8 месяцев эксклюзивности для Xbox


Создатели игры The Ascent объявили дату выпуска проекта на приставках Playstation 4 и Playstation 5. Игра выходит на новых платформах 24 марта, после 8 месяцев консольной эксклюзивности для приставок Xbox, также проект был доступен на PC.

В заявлении разработчиков не указывается, будет ли The Ascent после релиза на новых платформах поддерживать общий мультиплеер. Напомним, что в проекте есть возможность одиночного прохождения, но, в первую очередь, он направлен на кооператив до 4 игроков. Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер отмечал, что The Ascent — одна из серьезно заинтересовавших его игр прошлого года, и в начале января он даже заявил, что прошел ее до конца.

Игра The Ascent со дня релиза доступна в подписке Game Pass. С момента выхода проект сильно изменился — разработчики исправили проблемы с производительностью и множество технических ошибок, которые имелись на старте.

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По материалам: newxboxone

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