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Ubisoft будет увеличивать продолжительность своих будущих игр

Ubisoft будет увеличивать продолжительность своих будущих игр


Игры Ubisoft многим кажутся и без того весьма продолжительными. Far Cry, Assassin’s Creed, Watch Dogs — эти и другие проекты компании предполагают, что игроки в них проведут десятки часов, чтобы завершить только прохождение основных миссий. Тем не менее, в планах Ubisoft увеличивать продолжительность своих проектов.

Портал Axios обратил внимание на интересную деталь в отчете Ubisoft. Издательство связывает продолжительность игр с тратами игроков на покупки внутри этих игр. В качестве примеров приводятся игры Far Cry 6 и Riders Republic — прошлогодние релизы издательства.



В Far Cry 6 игроки провели на 45% больше времени, чем в Far Cry 5. И доход с внутриигровых покупок вырос на 30%.



В Riders Republic игроки провели на 60% больше времени, чем в Steep. И доход с внутриигровых покупок тоже вырос (не указывается насколько).

Ubisoft считает, что от продолжительности игры напрямую зависят траты игроков внутри нее. От того, вероятно, можно ожидать, что будущие проекты издательства станут еще более продолжительными.

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По материалам: newxboxone

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