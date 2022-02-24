Утечка: мартовский список игр по программе Games With Gold
Сегодня, 17:10
Уже несколько месяцев подряд происходят утечки списка игр, которые планируется раздать бесплатно по программе Games With Gold подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Их публикует на Dealabs пользователь billbil-kun, и он всегда оказывается прав.
Сегодня появилась утечка о том, какие игры в марте пополнят Games With Gold — вот этот список:
The Flame in the Flood: 1-31 марта
Street Power Soccer: 16 марта — 15 апреля
Sacred 2 Fallen Angel: 1-15 марта
SpongeBob’s Truth or Square: 16-31 марта
По материалам: newxboxone