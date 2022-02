Утечка: мартовский список игр по программе Games With Gold





Уже несколько месяцев подряд происходят утечки списка игр, которые планируется раздать бесплатно по программе Games With Gold подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Их публикует на Dealabs пользователь billbil-kun, и он всегда оказывается прав.

Сегодня появилась утечка о том, какие игры в марте пополнят Games With Gold — вот этот список:

The Flame in the Flood: 1-31 мартаStreet Power Soccer: 16 марта — 15 апреляSacred 2 Fallen Angel: 1-15 мартаSpongeBob’s Truth or Square: 16-31 марта