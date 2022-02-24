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Утечка: мартовский список игр по программе Games With Gold

Утечка: мартовский список игр по программе Games With Gold


Уже несколько месяцев подряд происходят утечки списка игр, которые планируется раздать бесплатно по программе Games With Gold подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Их публикует на Dealabs пользователь billbil-kun, и он всегда оказывается прав.

Сегодня появилась утечка о том, какие игры в марте пополнят Games With Gold — вот этот список:



The Flame in the Flood: 1-31 марта



Street Power Soccer: 16 марта — 15 апреля



Sacred 2 Fallen Angel: 1-15 марта



SpongeBob’s Truth or Square: 16-31 марта
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По материалам: newxboxone

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