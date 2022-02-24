В Госдуме ответили на предложение запретить россиянам въезд в Польшу

01:53 Автор: Михаил Хорошилов

Источник: РИА Новости

Президент Польши Анджей Дуда должен объяснить, кому именно он предложил запретить въезд в свою страну — россиянам, находящимся под санкциями, или всем гражданам РФ. Об этом заявил Адальби Шхагошев, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее Дуда заявил, что санкции Евросоюза могут сделать невозможным въезд граждан России в Польшу. И отметил, что он «с сожалением» вынужден будет поддержать эти ограничения, так как сам считает россиян «мирными гражданами».

«В том случае, если имеется в виду запрет для всех граждан РФ на поездки в Польшу, мы убеждены в том, что ему придется объясниться и уточнить, что он имел в виду: речь идет о тех, кто подпадает под санкции или обо всех гражданах», — сказал Шхагошев РИА Новости.

Депутат считает, что запрет на въезд в страну всех граждан РФ без исключения противоречит Всеобщей декларации прав человека. На заявление должны обратить внимание в ООН, считает парламентарий.

Шхагошев отметил, что нельзя «ни при каких обстоятельствах ставить знак равенства между жертвами в ЛНР и ДНР и поездками в Европу». «Мы свое решение по признанию республик приняли абсолютно осознанно», — отметил он.

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