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В Ленинградской области в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» примут участие 1205 человек

В Ленинградской области в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» примут участие 1205 человек

В Ленинградской области в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) примут участие 1205 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова.

Чемпионат пройдет с 24 по 28 февраля 2022 года.

«В общей сложности участие в региональном чемпионате примут 1205 человек. Это и участники соревнований, и судейство, и волонтеры», – сказал Николай Емельянов.

Площадками регионального чемпионата стали 13 населенных пунктов Ленинградской области: Кириши, Тихвин, Кировск, Гатчина, Тосно, Волхов, Сосновый Бор, Всеволожск, Выборг, п. Мичуринское, Кингисепп, п. Лисино-Корпус, п. Беседа, и одна площадка будет располагаться в городе Санкт-Петербурге.

Чемпионат пройдет по 60 компетенциям, из них 45 компетенций для возрастной категории 16–22 лет.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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