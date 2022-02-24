В Москве прошел VIII Форум кадетского образования

В Москве прошел VIII Форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

В образовательных мероприятиях на ВДНХ приняли участие более 700 кадет-семиклассников.

Почетными гостями стали председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Федор Юрчихин, Герой Российской Федерации, генерал-майор запаса Геворк Исаханян, Герой Российской Федерации, ветеран Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России, полковник Сергей Шаврин, Герой Российской Федерации, офицер Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России, полковник Андрей Кумов, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, мастер спорта международного класса по высшему пилотажу Сергей Крикалев, заместитель начальника транспортного управления ФСО России Сергей Грачев, директор подразделения инновационно-образовательного комплекса «Техноград» Роман Никитин.

«В этом учебном году кадетское братство Москвы пополнили 7,5 тысячи кадет-семиклассников, которые решили связать свое будущее со служением Отечеству. Кадеты – это хранители славных страниц истории нашей страны. Поэтому очень важно формировать у них чувство сопричастности к подвигу героев, гордости за Родину. Совместно с Музеем Победы мы реализуем проекты, в рамках которых школьники Москвы могут бесплатно посетить этот музей на Поклонной горе, поучаствовать в занятиях-квестах в экспозициях «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». А до конца этого учебного года кадеты смогут побывать в музеях ВДНХ и познакомиться с историей России, отечественной космонавтики, современными технологиями, узнать больше о развитии мегаполиса», – отметил руководитель Департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

Форум продолжился в 11 павильонах ВДНХ, в каждом из которых для кадет прошли экскурсии, интерактивные образовательные и познавательные программы, в том числе уроки «Сто вопросов Герою», в рамках которых они смогли пообщаться с почетными гостями форума.

«Форум кадетского образования является одним из главных городских событий. Традиционно он проходит накануне Дня защитника Отечества. Кадеты – гордость, надежда и элита столицы. Само кадетское движение уже стало неотъемлемой частью общественной жизни Москвы. Из года в год растет количество мальчишек и девчонок, которые стремятся получить кадетское образование. Еще восемь лет назад в Москве в общеобразовательных школах было всего 70 кадетских классов, сегодня движение объединяет более 27 тысяч кадет. Это говорит о востребованности кадетского образования и важности патриотического воспитания молодежи. Надо отметить, что городские власти создают все необходимые условия для того, чтобы профессиональное образование на базе кадетских классов развивалось и совершенствовалось. Взяв за основу лучшие традиции отечественного образования, с учетом реалий и запросов общества за короткий срок кадетство стало очень популярно. Оно открывает широкие возможности для поступления в профильные вузы, подготовки молодых кадров для государственной военной и гражданской службы», – сказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

На форуме был дан старт проекту «День кадет на ВДНХ». Более 27 тысяч московских кадет смогут принять участие в интерактивных образовательных программах в павильонах и музеях выставочного центра с февраля по май 2022 года. Их ждут экскурсии, викторины, квесты, соответствующие тематикам площадок: ребята узнают много нового о самой ВДНХ, об истории России и ее столицы, космонавтике и авиации, градостроительстве, транспорте и современных технологиях.

После образовательной программы для ребят прошел мастер-класс по фигурному катанию, который провел Александр Волобуев, мастер спорта по фигурному катанию, призер финала кубка России, победитель чемпионата Вооруженных Сил страны. В финале форума на стенах павильона «Центральный» было показано световое шоу.

Форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!» – ежегодное мероприятие, на котором приветствуют самых юных участников проекта «Кадетский класс в московской школе» – семиклассников. На сегодняшний день кадетские классы созданы в 261 образовательной организации столицы.