Варвара Шмыкова: "Нет войне!"
Сегодня, 17:30 Вадим Карасев
Варвара Шмыкова отреагировала на решение президента России Владимира Путина начать военную спецоперацию на Украине, о которой было объявлено сегодня утром.
Нет войне!
Сегодня ночью президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о "специальной военной операции" в Донбассе. Глава государства отметил, что Москва будет стремиться к демилитаризации Украины, сообщает РИА "Новости". Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
Сплетник
По материалам: spletnik.ru