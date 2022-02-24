Варвара Шмыкова: "Нет войне!"

Вадим Карасев

Варвара Шмыкова отреагировала на решение президента России Владимира Путина начать военную спецоперацию на Украине, о которой было объявлено сегодня утром.

Нет войне!

Сегодня ночью президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о "специальной военной операции" в Донбассе. Глава государства отметил, что Москва будет стремиться к демилитаризации Украины, сообщает РИА "Новости". Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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