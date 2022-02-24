Володин оценил перспективы торгово-экономического взаимодействия с Никарагуа

23:28 Автор: Жанна Звягина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в четверг на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа, призвал в условиях санкционного давления наращивать экономические возможности двух стран.

«Торгово-экономическое взаимодействие России и Никарагуа имеет хорошие перспективы. Нам важно сделать все в рамках парламентского измерения для развития сотрудничества между нашими странами», — сказал глава палаты российского парламента.

По его данным, в прошлом году двусторонний товарооборот между Россией и Манагуа увеличился по сравнению с 2020 годом в три раза.

Володин отметил, что укрепление отношений также особенно важно в период пандемии. «Никарагуа — одно из первых государств, зарегистрировавших вакцину «Спутник V». За время пандемии Россия стала самым крупным поставщиком вакцины против COVID-19 в вашу страну», — отметил депутат.

Кроме того, сегодня успешно развиваются проекты в сфере биотехнологий. На совместном предприятии изготавливаются и экспортируются в соседние страны препараты от гриппа, что существенно укрепляет научно-технологический потенциал Никарагуа в региональном масштабе, заявил Володин.

Володин прибыл с официальным визитом в Никарагуа

Визит председателя Госдумы в Никарагуа состоялся после поездки на Кубу. В ходе встречи с главой Нацассамблеи народной власти и госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом он предложил парламенту запустить новые форматы взаимодействия с Россией, в частности, создать межпарламентскую комиссию высокого уровня.

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