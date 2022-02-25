15 странных и забавных объявлений, созданных людьми, которые могут ко всему найти нестандартный подход

Где ярче всего проявляется народный креатив? Конечно же, в объявлениях! И сейчас вы в этом убедитесь. Кто-то пытается продать машину через нестандартный подход, кто-то очень саркастично формулирует запрет, а у кого-то довольно оригинально получается формулировать свою мысль. Мы собрали для вас подборку странных и забавных объявлений.

Продажник от бога

Похоже, кто-то всё же попробовал

Верни лопату — нечем убирать столицу!

Я иду искать…

А лопату у него, видимо, блондинка украла.

Какая у вас порода собаки?

Честно предупредили

Это, конечно же, случайная ошибка. Однако бывают случаи, когда люди буквально сталкиваются с пассивной агрессией от компаний. У нас есть об этом пост.

А были случаи?

Работа до изнеможения

Можно, но не очень хочется

Главное, что Ленин говорил!

Загадочное объявление

Креативный питерский подход

Ценный сотрудник

Логично!

Во что обратить поэта?

А ещё у нас есть подборка вывесок и баннеров, с которыми явно что-то не так. И выглядит это тоже очень забавно.