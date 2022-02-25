15 странных и забавных объявлений, созданных людьми, которые могут ко всему найти нестандартный подход
Сегодня, 11:10
Где ярче всего проявляется народный креатив? Конечно же, в объявлениях! И сейчас вы в этом убедитесь. Кто-то пытается продать машину через нестандартный подход, кто-то очень саркастично формулирует запрет, а у кого-то довольно оригинально получается формулировать свою мысль. Мы собрали для вас подборку странных и забавных объявлений.
Продажник от бога
Похоже, кто-то всё же попробовал
Верни лопату — нечем убирать столицу!
Я иду искать…
А лопату у него, видимо, блондинка украла.
Какая у вас порода собаки?
Честно предупредили
Это, конечно же, случайная ошибка. Однако бывают случаи, когда люди буквально сталкиваются с пассивной агрессией от компаний. У нас есть об этом пост.
А были случаи?
Работа до изнеможения
Можно, но не очень хочется
Главное, что Ленин говорил!
Загадочное объявление
Креативный питерский подход
Ценный сотрудник
Логично!
Во что обратить поэта?
А ещё у нас есть подборка вывесок и баннеров, с которыми явно что-то не так. И выглядит это тоже очень забавно.
По материалам: Юмор