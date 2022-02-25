Александр Чистяков признался, что хотел развестись с Натальей Ионовой в 2019 году

Вадим Карасев

Бизнесмен Александр Чистяков подтвердил давние слухи о том, что он хотел развестись с супругой Натальей Ионовой (также известной как Глюк'Oza) еще в 2019 году. Тогда в СМИ вовсю обсуждали возможный развод пары: Ионова неоднократно появлялась на светских мероприятиях без обручального кольца и ездила в отпуск одна, но официально супруги ничего не подтверждали. Вскоре эти слухи забылись — многие пользователи посчитали их частью промокампании новой на тот момент песни Ионовой. Теперь же выяснилось, что пара действительно была на грани разрыва.

У нас разговор дошел до такого градуса, когда мы произносили слова, что такая опция есть,

— рассказал Александр Чистяков в интервью Tatler, не уточнив, правда, причину проблем в отношениях.

Сейчас у пары, кажется, все хорошо — 14 февраля Ионова опубликовала романтичные фотографии в инстаграме.

Наталья Ионова и Александр Чистяков поженились почти 16 лет назад, в июне 2006 года. Тогда Наталье было 20 лет, а ее супругу — 33. Пара воспитывает двух дочерей: 14-летнюю Лидию и 10-летнюю Веру. У Чистякова также есть сын Александр от первого брака, который живет в США и уже создал собственную семью — в 2021 году он женился.

Наталья Ионова и Александр Чистяков с сыном Сашей и дочерьми Лидией и Верой





Наталья Ионова с дочерью Лидией





Наталья Ионова с дочерью ВеройСплетник