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Алена Хмельницкая высказалась о своих пластиках

Алена Хмельницкая высказалась о своих пластиках
51-летняя актриса Алена Хмельницкая рассказала, как сохраняет свою молодость. Артистка оказалась на пике популярности после работы в фильме «Сердца трех». С момента выхода ленты на экраны прошло три десятилетия. Алена осталась красивой и жизнерадостной. Многие отмечают, что в реальной жизни теледива выглядит лучше, чем на экране. Хмельницкая напомнила, что режиссеры видят ее в амплуа стервы. Однако в реальной жизни она веселая и смешливая. Актриса сериала «Манекенщица» заверила, что не прибегала к радикальным методам омоложения. Она следит за питанием, занимается йогой и фитнесом. «Хожу к косметологу, но ничего кардинального пока не делала. Люблю маски, массажи, делаю инъекции, я спокойно отношусь к уколам. Не могу сказать, что любимая процедура, но эффект от нее хороший», — призналась Алена. Бывшая жена режиссера Тиграна Кеосаяна напомнила, что в ее профессии важна живая мимика. Она восхитилась смелостью женщин, которые ради красоты ложатся под нож хирурга. «Порой доходит до смешного. Выложишь в Сеть фото, на котором красиво накрашена и хорошо выглядишь, и начинаются комментарии: «Ну конечно, она тут себе отрезала, тут подрезала»... И это люди не спрашивают, а утверждают. Я постараюсь максимально оттянуть время, когда потребуются кардинальные меры. Те, кто работает лицом, должны пристально следить за внешностью. Я нормально отношусь к пластическим операциям, но есть и риск. Не хочется потерять внешность и профессию», — поделилась Хмельницкая.
Алена Хмельницкая У Алены две дочери от бывшего мужа. Она старается поддерживать с ними дружеские отношения. Дети отлично общаются с отцом. «Всё зависит от человека: жить красиво или погрязнуть в разборках. Но это бессмысленно и отравляет жизнь. У меня не было ни одной мысли, чтобы изменить ситуацию. Не было соперничества, было просто расставание с мужем. Папа, естественно, никуда из жизни дочек не делся», — заверила телезвезда. Хмельницкая уже восемь лет строит отношения с Александром Синюшиным. При этом она не спешит регистрировать брак. «У нас, к счастью, всё хорошо. Мы разговариваем о браке, но у нас нет цели оформить наши отношения юридически. Это ничего не изменит в отношениях. Для меня это неважно, и для Саши, я так понимаю, тоже. Нас этот вопрос не особо волнует. В молодости всё воспринимается по-одному, через годы — иначе. Я стала спокойнее. Думаю, что тоже в силу возраста. Жизнь не может быть всегда одинаковой, любовь тоже видоизменяется», — резюмировала Алена в беседе с Рassion.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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