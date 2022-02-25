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Андрей Ильин рассказал о съемках с Еленой Яковлевой в «Склифосовском»

Андрей Ильин рассказал о съемках с Еленой Яковлевой в «Склифосовском»
Актриса Елена Яковлева уже второй раз снимается в сериалах вместе с Андреем Ильиным, который и рассказал о работе с ней.    Андрей Ильин является коллегой Елены Яковлевой сначала по сериалу «Каменская», а потом  и по сериалу «Склифосовский». Актриса прошла кастинг в проект о медиках еще в третьем сезоне. Её партнер присоединился к съемочной команде немного позже. Сейчас в разгаре работа над юбилейным 10-ым сезоном сериала, во время которого Ильин много взаимодействует с Яковлевой. По сюжету их персонажей связывает давняя история любви и предательства. Ильин честно признался, что хотя очень хорошо относится к Яковлевой, ему порой бывает сложно с ней работать. Как выяснилось, актриса любит импровизировать, а не следовать четко прописанному сценарию. Вероятно, разрешение на такие «шалости» она получила от создателей сериала. Однако её партнер не привык к такому стилю работы.
Елена Яковлева и Андрей Ильин в сериале «Склифосовский» «Лена – замечательная артистка, но ее надо на площадке все время «ловить», она непредсказуема и не очень любит учить текст, все время импровизирует. Но от этого с ней еще интереснее работать»,— сказал актер в интервью «Вокруг ТВ». Кстати, Ильин честно признался, что долго привыкал к особенностям съемок сериала о врачах. Ему пришлось учить обращаться с хирургическими инструментами и зубрить сложные медицинские термины. «Без консультантов мы бы не смогли снимать. Ты же не понимаешь, что такое тупфер, зажим и другие различные приспособления, не знаешь, как их держать», — говорит исполнитель роли хирурга Геннадия Кривицкого. Ранее, напомним, в СМИ попала информация о болезни Яковлевой. Сообщалось, что спектакли с участием актрисы отменили из-за того, что она заразилась коронавирусной инфекцией. Позже стало известно, что Яковлева перенесла недуг в легкой форме и избежала госпитализации.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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