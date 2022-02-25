Анна Семенович выбирает мужчину, а потом влюбляется

Певица Анна Семенович рассказала о любви. 1 марта артистка отметит 42-летие. Звезда наслаждается своим возрастом и называет себя очень счастливым человеком. Однако поклонники беспокоятся, что она до сих пор не обзавелась полноценной семьей. Анна Семенович может похвастаться армией поклонников, а вот выбрать того единственного ей тяжело. Впрочем, статус одинокой женщины звезду не смущает. «Мне нужно влюбиться, у меня с этим проблемы. Я настолько счастливый человек, у меня настолько все круто, что даже не очень понимаю, куда в эту картину счастья влезет вот это большое волосатое животное», — смеется блондинка.Анна Семенович Артистка рассказала, что ей важно найти человека, с которым она может чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Правда, исполнительница оказалась весьма требовательна и в других вопросах. «Мне 40 лет. Я ищу себе мужчину примерно такого же возраста 35-45.», — сказала Анна. Ведущий YouTube-шоу «Откройте, Давид!» удивился рациональности Семенович: «Любовь зла, полюбишь и козла». Певица ответила: «Милый, в 40 ты уже не любишь козла! В 40 ты уже выбираешь, а потом влюбляешься. Любовь — не всегда приятно, да. Это иногда больно, обидно, мерзко, иногда предательство. Но все мы от нее зависим и ждем ее как наркотик». К слову, многие упрекают артистку за одиночество и требуют, чтобы она обзавелась детьми. Анна успокаивает: она уже заморозила яйцеклетки, поэтому дело осталось за выбором подходящего по всем параметрам отца.