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Анонсировали вторую часть World Championship Boxing Manager для Xbox

Анонсировали вторую часть World Championship Boxing Manager для Xbox


Игра World Championship Boxing Manager, которая вышла в 1990 году, получит продолжение, о чем сообщили издательство Ziggurat Interactive и разработчик Mega Cat Studios. Игра World Championship Boxing Manager II выйдет на Xbox One, Playstation 4, Switch и PC.

При этом, версия для компьютеров запланирована к релизу уже весной 2022 года, тогда как дата выхода консольных версий не сообщается. Разработчики объявили и о старте записи на бета-тест World Championship Boxing Manager II, пообещав всем бета-тестерам бесплатную копию игры при релизе.

Ниже можно посмотреть трейлер World Championship Boxing Manager II, который представили вместе с анонсом.


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По материалам: newxboxone

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