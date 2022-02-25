Более 400 участников соревнуются в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Хабаровске

Региональный этап пройдет на 19 площадках – это 17 техникумов и колледжей, Дальневосточный государственный университет путей сообщения и центр цифрового образования «IT-куб» Регионального модельного центра, сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края.

Всего участники будут соревноваться по 63 компетенциям.

128 конкурсантов выступят в категории «Юниоры» в двух возрастных группах – 12–14 и 14–16 лет. При этом самые младшие из них примут участие в турнире впервые.

Финал XI Национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет в Хабаровске в 2023 году с 1 по 5 июня по 80 компетенциям. В регион прибудут около 3 тысяч конкурсантов и экспертов из 85 субъектов страны, а также порядка 600 участников деловой программы. 30 тысяч школьников и студентов попробуют свои силы в профориентационных мероприятиях.

Финал чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».

Хабаровский край принимает активное участие в движении с 2012 года. Ежегодно профессиональные образовательные организации субъекта входят в 100 лучших рейтинга WorldSkills Russia Россия. Почти 4500 выпускников колледжей прошли независимую оценку практических навыков – демонстрационный экзамен. Более 500 экспертов и 250 мастеров производственного обучения – подготовку по стандартам WorldSkills Russia. На базе Губернаторского авиастроительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре действует Межрегиональный центр компетенций, там проходят отборочные соревнования на право участия в финале национального чемпионата.