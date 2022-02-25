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Бывший супруг певицы Полины Гагариной поделился откровениями

Бывший супруг певицы Полины Гагариной поделился откровениями
Экс-супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков сегодня отмечает 44-летие, в честь которого и рассказал о своих чувствах в Instagram. Фотограф Дмитрий Исхаков никогда не скрывал, что тяжело переживал развод с Полиной Гагариной. И хоть с расставания звездной пары прошло уже больше двух лет, он до сих пор пребывает в депрессии и страдает от одиночества. Это уныние не прошло даже в день рождения, который Исхаков отметил 24 февраля. Экс-супругу Гагариной исполнилось 44 года, однако радости от праздника он не ощутил, о чем признался подписчикам в Instagram. Фотограф опубликовал в соцсети скорбные рассуждения о недоверии к людям и низкой самооценке, мешающей ему принимать поздравления и адекватно реагировать на внимание людей к своей персоне.
Дмитрий Исхаков «Для меня мой др — сложный день. Я от природы застенчивый интроверт. Особое внимание в этот день мне всегда было в тягость. Всегда одно и тоже неловкое чувство, ка будто меня никто весь год не замечает, как самого незаметного и тихого парня в классе, но вот мой и др и все должны вежливо отметиться, но я-то знаю, что всем все равно на самом деле и они даже не помнят моего имени. Я весь день вежливо киваю, улыбаюсь и что-то бормочу в ответ на волне искренние поздравления близких… Как-будто я не заслуживаю всего этого внимания даже в свой др и люди просто хотят быть вежливыми и это такая форма общепринятая, а на самом деле всем пофиг», — поделился Исхаков своими мыслями. Подписчики поспешили поддержать Дмитрия, а некоторые посчитали, что такие мысли у него появились в том числе после расставания с Гагариной. Ведь артистка не только выставила мужа за дверь, но и лишила его работы – должности в своей фирме. Ко всему прочему, из супруга звезды Исхаков в одночасье превратился в рядового фотографа, который мало кому интересен сам по себе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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