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Даня Милохин рассказал об экстремальном сексе

Даня Милохин рассказал об экстремальном сексе
Тиктокер и певец Даня Милохин рассказал о личной жизни. Популярность к Дане Милохину пришла после публикации незатейливых видеороликов. Удержать любовь публики не так-то просто. Но звезде TikTok удается оставаться популярным благодаря участию в шоу, записям песен и, конечно же, своей искренности. Многие критикуют Даню за незамысловатый контент, который он выдает в своих соцсетях. Есть и те, кого подкупает его откровенность. Тем не менее, успех Милохина трудно оспорить: простой парень из детдома за короткое время обрел всероссийскую славу, заработав при этом не только сотни лайков, но и миллионов рублей. Такой головокружительный взлет вызывает недоумение общественности. Но тиктокер старается не обращать внимание на хейт, а просто продолжает делать то, что любит.
Даня Милохин В то время как многие популярные артисты уходят от вопросов о личной жизни, Даня Милохин решительно рубит правду. И даже на интимные вопросы блогер отвечает честно, как бы стыдно ему ни было. Недавно он поведал о самом необычном месте, где ему довелось заниматься сексом. Оказалось, что локацией для страстных утех блогера стал туалет кофейни. В подробности истории тиктокер не вдавался, как и не упомянул имя партнерши. Что касается первой любви, Милохин рассказал, что испытал это чувство в детском лагере. Тогда он посвятил своей избраннице песню: «Я тебя люблю так сердечно, эта любовь останется навечно. Я тебя никогда не забуду, я тебя любить всегда буду». Однако это было давно, сейчас же для Дани самым близким человеком остается он сам, сообщает «Hello». Ранее на всю страну Милохин сообщил, что первый опыт сексуальной жизни случился с ним в 18 лет. Более того, он рассказал детали той ночи. Тиктокер описал свои чувства и сказал, что это интим был неудачным. Кроме того, известно, что когда Даня жил в Краснодаре, он оказался в одной кровати с двумя девушками, но дальше поцелуев дело не зашло.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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