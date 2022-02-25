Digital Foundry: у Elden Ring есть проблемы даже с патчем первого дня





Несколько дней назад появилась информация, что разработчики Elden Ring попросили портал Digital Foundry (известные технические специалисты) не выпускать анализ проекта без патча первого дня. Состоится релиз Elden Ring уже 25 февраля, и сегодня вышел этот патч первого дня. Специалисты Digital Foundry опубликовали текстовый анализ игры, отметив, что для выпуска видео со сравнением им нужно некоторое время.

Основные детали из раннего анализа Elden Ring от Digital Foundry:

На всех платформах у Elden Ring сейчас есть проблемы. Но специалисты отмечают, что большую часть этих проблем можно исправить будущими патчами.На Xbox Series X | S и Playstation 5 в режиме производительности, который предполагает работу игры в 60 FPS, есть падения частоты кадров до 40-45 FPS. Журналисты отмечают, что при наличии функции VRR на телевизоре, на Xbox Series X | S эти падения частоты кадров заметно сглаживаются.В режиме качества частота кадров на консолях колеблется от 30 до 60 в секунду, при этом нет возможности ее заблокировать на 30 FPS. 60 FPS практически никогда не достигается.В среднем, на Playstation 5 падения частоты кадров меньше, чем на Xbox Series X. Но из-за отсутствия VRR, Digital Foundry вовсе считает одним из оптимальных вариантов запускать на Playstation 5 версию игры для Playstation 4 в 60 FPS, жертвуя качеством картинки, если игрокам важна частота кадров.

Напомним, журналисты выставили игре Elden Ring очень высокие оценки, а доступен игрокам проект на консолях Xbox станет доступен 25 февраля в полночь.