Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Digital Foundry: у Elden Ring есть проблемы даже с патчем первого дня

Digital Foundry: у Elden Ring есть проблемы даже с патчем первого дня


Несколько дней назад появилась информация, что разработчики Elden Ring попросили портал Digital Foundry (известные технические специалисты) не выпускать анализ проекта без патча первого дня. Состоится релиз Elden Ring уже 25 февраля, и сегодня вышел этот патч первого дня. Специалисты Digital Foundry опубликовали текстовый анализ игры, отметив, что для выпуска видео со сравнением им нужно некоторое время.

Основные детали из раннего анализа Elden Ring от Digital Foundry:



На всех платформах у Elden Ring сейчас есть проблемы. Но специалисты отмечают, что большую часть этих проблем можно исправить будущими патчами.



На Xbox Series X | S и Playstation 5 в режиме производительности, который предполагает работу игры в 60 FPS, есть падения частоты кадров до 40-45 FPS. Журналисты отмечают, что при наличии функции VRR на телевизоре, на Xbox Series X | S эти падения частоты кадров заметно сглаживаются.



В режиме качества частота кадров на консолях колеблется от 30 до 60 в секунду, при этом нет возможности ее заблокировать на 30 FPS. 60 FPS практически никогда не достигается.



В среднем, на Playstation 5 падения частоты кадров меньше, чем на Xbox Series X. Но из-за отсутствия VRR, Digital Foundry вовсе считает одним из оптимальных вариантов запускать на Playstation 5 версию игры для Playstation 4 в 60 FPS, жертвуя качеством картинки, если игрокам важна частота кадров.

Напомним, журналисты выставили игре Elden Ring очень высокие оценки, а доступен игрокам проект на консолях Xbox станет доступен 25 февраля в полночь.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Иду Галич застукали обнимающейся с новым возлюбленным после громкого развода
Иду Галич застукали обнимающейся с новым возлюбленным после громкого
Интеллектуальная олимпиада школьников проходит в Чувашии
Интеллектуальная олимпиада школьников проходит в Чувашии
Digital Foundry: у Elden Ring есть проблемы даже с патчем первого дня
Digital Foundry: у Elden Ring есть проблемы даже с патчем первого дня
Объявлено, что игра Cult of the Lamb выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Объявлено, что игра Cult of the Lamb выйдет на Xbox One и Xbox Series
Бывший супруг певицы Полины Гагариной поделился откровениями
Бывший супруг певицы Полины Гагариной поделился откровениями
Даня Милохин рассказал об экстремальном сексе
Даня Милохин рассказал об экстремальном сексе
15 странных и забавных объявлений, созданных людьми, которые могут ко всему найти нестандартный подход
15 странных и забавных объявлений, созданных людьми, которые могут ко
Инсайдер: Microsoft планирует обновление всех своих легендарных франшиз
Инсайдер: Microsoft планирует обновление всех своих легендарных
Elden Ring игроки восприняли более «сдержанно», чем критики
Elden Ring игроки восприняли более «сдержанно», чем критики
Жена Владимира Кузьмина рассказала, как повлияла вторая свадьба на их отношения
Жена Владимира Кузьмина рассказала, как повлияла вторая свадьба на их
Валерий Меладзе высказался о военном конфликте
Валерий Меладзе высказался о военном конфликте
Более 400 участников соревнуются в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Хабаровске
Более 400 участников соревнуются в региональном чемпионате «Молодые

Топ на сегодня

На Камчатке до конца 2022 года на базе школ появятся четыре спортивных клуба
На Камчатке до конца 2022 года на базе школ появятся четыре
Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ
Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 24-27 февраля
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
В Москве прошел VIII Форум кадетского образования
В Москве прошел VIII Форум кадетского образования
Ubisoft будет увеличивать продолжительность своих будущих игр
Ubisoft будет увеличивать продолжительность своих будущих игр

Еще по теме

Digital Foundry: Сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: анализ Elden Ring попросили провести после «патча первого дня»
Elden Ring игроки восприняли более «сдержанно», чем критики
Сравнение графики в Elden Ring на Xbox Series X | S, Xbox One S и Xbox One X