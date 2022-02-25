Двенадцатилетние отрезки жизни: что это и как они помогут вам достичь счастья

Вадим Карасев

Согласно мнению экспертов, жизнь каждого человека можно условно разделить на несколько двенадцатилетних циклов. Очень важно понимать, что происходит в каждый из таких периодов. Это поможет вам сделать свою жизнь лучше.

Ранее мы рассказывали про знаки Вселенной, которые нужно учиться понимать. Помимо скрытого влияния мироздания есть и очевидное. Именно о нем пойдет речь далее. Оно проявляется каждые двенадцать лет.

Почему цикл состоит из двенадцать лет

Число двенадцать является одним из священных и отражает прохождение полного энергетического и кармического цикла. Эксперты в области эзотерики не могут однозначно и точно ответить на вопрос о том, почему актуальны двенадцатилетние циклы, а не, скажем, девяти или пятилетние. Однако, как показывают наблюдения, именно двенадцать лет требуется человеку для того, чтобы решить одни задачи и переключиться на другие.

Что происходит во время каждого отрезка

Во-первых, в начале цикла ставятся новые задачи. В начале жизни это изучение мира, получение первых знаний о нем и становление личности. Если в детстве наши проблемы решают в основном родители или опекуны, то второй двенадцатилетний отрезок от 12 до 24 лет — это уже начало самостоятельного труда. Примерно с 12 лет перед человеком встают естественные задачи типа обретения долгосрочных целей, поисков первых увлечений.

Каждый новый цикл начинается с перемен в жизни. Именно поэтому жизнь многих людей часто меняется в 12, 24, 36, 48 лет и так далее. Энергетические потоки перестраиваются, хочется чего-то нового.

Очень важно не только то, что происходит на стыке двух циклов, но и то, что происходит в их середине. Если человек сбивается с пути, Вселенная направляет его на верный путь, но только ближе к концу отрезка. В середине каждого отрезка времени человек сам решает, что для него важно, а что нет.

Полезные советы экспертов

Эксперты в области эзотерики рекомендуют в середине цикла прислушиваться к здравому смыслу, голосу логики. В годы перехода: 12, 24, 26, 48 и так далее, лучше не забывать про внутренний голос. Интуиция в моменты перехода к новому циклу обостряется. Таким образом Вселенная пытается направить нас по верному пути.

Не забывайте, что такой расклад вполне естественен. Важно лишь то, каковы ваши цели и как вы распоряжаетесь своим временем в разгар каждого из циклов. Вкладывайте энергию, силы и время в том, что на ваш взгляд действительно важно. В начале каждого нового отрезка мироздание задаст вам правильный вектор.