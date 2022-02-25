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Егор Крид: "Молимся за мирное небо над землей"

Егор Крид: "Молимся за мирное небо над землей"

Певец Егор Крид прокомментировал военную спецоперацию на Украине, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным этим утром.

Молимся за мирное небо над землей.

Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о "специальной военной операции" в Донбассе. Глава государства отметил, что Москва будет стремиться к демилитаризации Украины, сообщает РИА "Новости". Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.


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По материалам: spletnik.ru

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