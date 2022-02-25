Екатерина Мизулина попросила Минюст признать Юрия Дудя иноагентом

Вадим Карасев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, обратилась в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой рассмотреть вопрос о включении журналиста и блогера Юрия Дудя в реестр иностранных агентов. Поводом для этого стали его недавние посты о ситуации на Украине.

Одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране. Эта публикация получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение,

— заявила Мизулина во время своего выступления на экстренном заседании рабочей группы Общественной палаты РФ.

Заседание было посвящено теме распространения фейков в сети. Мизулина отметила, что в данный момент запущена целая кампания с использованием "информационных войск СБУ Украины".





Екатерина Мизулина

В своей речи Мизулина также упомянула некую информацию из неназванных ею СМИ о том, что Дудь якобы получает иностранное финансирование. Этот факт она также попросила проверить.

В случае если эти факты подтвердятся, мы попросили признать этого блогера лицом, осуществляющим функции иностранного агента на территории РФ,

— сказала Мизулина.

Недавно Дудь высказался против признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал,

— написал тогда Дудь.

Ранее блогера оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков из-за его интервью с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.

Надя Бесчетникова