Elden Ring игроки восприняли более «сдержанно», чем критики





Несколько дней назад появились отзывы от критиков на Elden Ring, которые признали проект едва ли не лучшим в игровой индустрии за все время. Сейчас у игры рейтинг в 96 баллов из 100 на Opencritic — от журналистов, но от игроков проект получает более сдержанные оценки.

В Steam на данный момент у игры отзывы «Смешанные». В первую очередь, смешанные отзывы Elden Ring в Steam связаны с оптимизацией проекта. Напомним, портал Digital Foundry вчера опубликовал предварительное тестирование, из которого стало известно, что проект на данный момент имеет не лучшую оптимизацию — игра показывает падения частоты кадров, как в режиме качества, так и в режиме производительности. При этом, проблемы присутствуют не только на Xbox One, Xbox One X, Playstation 4 и Playstation 4 Pro. Имеют место быть проблемы и на мощных приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. В том числе, проблемы есть и на PC, с чем и связан негатив игроков в Steam.

Напомним, в своем предварительном анализе портал Digital Foundry отмечает, что проблемы у игры не критичные, и разработчики, при желании, смогут исправить их с будущими патчами.