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Elden Ring игроки восприняли более «сдержанно», чем критики

Elden Ring игроки восприняли более «сдержанно», чем критики


Несколько дней назад появились отзывы от критиков на Elden Ring, которые признали проект едва ли не лучшим в игровой индустрии за все время. Сейчас у игры рейтинг в 96 баллов из 100 на Opencritic — от журналистов, но от игроков проект получает более сдержанные оценки.

В Steam на данный момент у игры отзывы «Смешанные». В первую очередь, смешанные отзывы Elden Ring в Steam связаны с оптимизацией проекта. Напомним, портал Digital Foundry вчера опубликовал предварительное тестирование, из которого стало известно, что проект на данный момент имеет не лучшую оптимизацию — игра показывает падения частоты кадров, как в режиме качества, так и в режиме производительности. При этом, проблемы присутствуют не только на Xbox One, Xbox One X, Playstation 4 и Playstation 4 Pro. Имеют место быть проблемы и на мощных приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. В том числе, проблемы есть и на PC, с чем и связан негатив игроков в Steam.

Напомним, в своем предварительном анализе портал Digital Foundry отмечает, что проблемы у игры не критичные, и разработчики, при желании, смогут исправить их с будущими патчами.

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По материалам: newxboxone

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