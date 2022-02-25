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Евросоюз принял второй пакет санкций против Путина и Лаврова

Евросоюз принял второй пакет санкций против Путина и Лаврова

21:14  Автор: Жанна Звягина



Совет по иностранным делам Евросоюза принял второй пакет антироссийских санкций, в том числе в отношении президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter в пятницу сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Дипломат также сообщил, что в настоящее время готовится третий пакет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала пообещала, что Россия ответит на новые санкции, в том числе, если они будут введены против российского руководства, как делала это всегда. «Все остальное будем делать так, как нам выгодно. Оправдываться и отчитываться не считаем нужным», — добавила она.

Дипломат выразила мнение, что санкции служат доказательством «слабости и неспособности использовать дипломатию, политику, переговоры».

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22 февраля Евросоюз принял пакет антироссийских санкций после признания Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Санкции предполагают запрет импортировать из республик что-либо в ЕС, а также экспортировать в регион ряд товаров и технологий. Запрет в том числе касается туризма, торговли и инвестиций в некоторых секторах экономики. Кроме того, меры предполагают ограничение России доступа к рынку капитала и финансовому рынку ЕС.



#санкции #ЕС

Ещё материалы: Владимир Путин, Сергей Лавров


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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