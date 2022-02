Фил Спенсер, Halo Infinite, Forza Horizon 5 и другие победители D.I.C.E. Awards





Сегодня в Лас-Вегасе подвели итоги D.I.C.E. Awards — награда в игровой индустрии, проводимая Академией интерактивных искусств и наук. Заранее было известно, что руководитель Xbox Фил Спенсер получит награду за вклад в развитие игровой индустрии. Но не только Спенсер отметился из подразделения Xbox, некоторые игры Microsoft Gaming тоже были награждены.

Следующие проекты Microsoft Gaming были удостоены наград

Лучшая экшен игра

DeathloopMetroid DreadReturnalThe Ascent

Лучшая онлайн игра года

Back 4 BloodCall of Duty: VanguardFinal Fantasy XIV: EndwalkerKnockout City

Лучшая гонка года

F1 2021Hot Wheels Unleashed

Стратегия / симулятор года

GloomhavenGriftlandsInscryptionLoop Hero

Выдающееся достижение в игровой режиссуре

Другие победители

InscryptionIt Takes TwoRatchet & Clank: Rift ApartThe Artful Escape

Игра года

DeathloopInscryptionRatchet & Clank: Rift ApartReturnal

Приключенческая игра года

Death’s DoorIt Takes TwoPsychonauts 2Resident Evil Village

Семейная игра года

Animal Crossing: New Horizons — Happy Home ParadiseCozy GroveMario Party SuperstarsWarioware: Get it Together

Файтинг года

Melty Blood: Type LuminaNickelodeon All-Star Brawl

Ролевая игра года

Pathfinder: Wrath of the RighteousShin Megami Tensei VTales of AriseWildermyth

Спортивная игра года

FIFA 22NBA 2k22Riders RepublicThe Climb 2

Техническое достижение в VR

Puzzling PlacesResident Evil 4 VRSong in the SmokeYuki

VR-игра года

DemeoI Expect You To Die 2Resident Evil 4 VRSong in the Smoke

Мобильная игра года

Behind the FrameFantasianLeague of Legends: Wild RiftMoncage

Выдающееся достижение в игровом дизайне

DeathloopInscryptionLoop HeroRatchet & Clank: Rift Apart

Выдающееся достижение для независимой игры

Death’s DoorInscryptionLoop HeroSable

Выдающееся достижение в анимации

Call of Duty: VanguardDeathloopKena: Bridge of SpiritsResident Evil Village

Выдающееся достижение в художественном направлении

Call of Duty: VanguardDeathloopKena: Bridge of SpiritsResident Evil Village

Выдающееся достижение в проработке персонажей

Deathloop — Кольт ВанKena: Bridge of Spirits — КенаLife is Strange: True Colors — Алек ЧэньRatchet & Clank: Rift Apart — Ривет

Выдающееся достижение в написании оригинального саундтрека

DeathloopIt Takes TwoKena: Bridge of SpiritsPsychonauts 2

Выдающееся достижение в звуковом дизайне

Forza Horizon 5Halo InfiniteIt Takes TwoRatchet & Clank: Rift Apart

Выдающееся достижение в создании истории

Before Your EyesInscryptionPsychonauts 2The Forgotten City

Выдающееся техническое достижение

Battlefield 2042Forza Horizon 5MoncageReturnal