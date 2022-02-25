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Фонду культурных инициатив уточнили правила работы

Фонду культурных инициатив уточнили правила работы

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Утвержден порядок предоставления субсидии из федерального бюджета Президентскому фонду культурных инициатив в целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Соответствующее постановление правительства от 15 февраля 2022 года № 174 вступает в силу 25 февраля.

Фонд, созданный по решению главы государства в 2021 году, проводит конкурсный отбор проектов и предоставляет гранты его победителям — авторам самых креативных и значимых инициатив для общества и развития творческих сфер.

Как следует из текста постановления, на конкурс могут быть представлены инициативы в области классического и современного популярного искусства. Например, это могут быть проекты в сфере театра, кино, музыки, литературы, издательского дела, дизайна, моды, архитектуры и урбанистики, мультимедиатехнологий, образовательные и наставнические проекты, инициативы, предусматривающие проведение фестивалей, премий и арт-форумов.

Законы, вступающие в силу с 25 февраля


На поддержку таких проектов через Фонд в 2022 году будет направлено 8 миллиардов рублей, в 2023 и 2024 годах — по 10 миллиардов рублей. Претендовать на получение средств могут негосударственные некоммерческие организации, коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#театр #кино #музыка #деньги


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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