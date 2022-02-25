Главу Activision Бобби Котика «послали» со сцены на D.I.C.E. Awards





Ранее сегодня мы уже рассказывали, что на D.I.C.E. Awards руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер получил престижную премию за вклад в игровую индустрию, плюс некоторые игры Xbox выиграли различные награды. Есть еще одна интересная деталь с этого мероприятия — речь бывшего редактора IGN Грега Миллер.

Грег Миллер, выступая в рамках D.I.C.E. Awards, завел речь о харассменте. В ходе своего выступления Миллер заявил — цитата: «Fuck Bobby Kotick». При этом, зал поприветствовал такое отношение со стороны бывшего редактора IGN к руководителю Activision Blizzard. А после и некоторые пользователи в соцсетях поддержали «флешмоб», публикуя с таким хэштегом сообщения к Бобби Котику.



Напомним, что вокруг фигуры Бобби Котика, руководителя Activision Blizzard, в последнее время много хейта. Ходят разговоры, что он может покинуть свой пост после сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Хотя официальная позиция Microsoft, что Бобби Котик останется в своей должности.