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Главу Activision Бобби Котика «послали» со сцены на D.I.C.E. Awards

Главу Activision Бобби Котика «послали» со сцены на D.I.C.E. Awards


Ранее сегодня мы уже рассказывали, что на D.I.C.E. Awards руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер получил престижную премию за вклад в игровую индустрию, плюс некоторые игры Xbox выиграли различные награды. Есть еще одна интересная деталь с этого мероприятия — речь бывшего редактора IGN Грега Миллер.

Грег Миллер, выступая в рамках D.I.C.E. Awards, завел речь о харассменте. В ходе своего выступления Миллер заявил — цитата: «Fuck Bobby Kotick». При этом, зал поприветствовал такое отношение со стороны бывшего редактора IGN к руководителю Activision Blizzard. А после и некоторые пользователи в соцсетях поддержали «флешмоб», публикуя с таким хэштегом сообщения к Бобби Котику.


Напомним, что вокруг фигуры Бобби Котика, руководителя Activision Blizzard, в последнее время много хейта. Ходят разговоры, что он может покинуть свой пост после сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Хотя официальная позиция Microsoft, что Бобби Котик останется в своей должности.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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