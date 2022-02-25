Графическое сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5





К релизу Elden Ring разработчики не успели исправить технические огрехи, которые были еще на стадии бета-версии. При этом проблемы имеются на всех игровых платформах — на них жалуются игроки в Steam, их отмечают специалисты Digital Foundry в своем раннем анализе.

Канал ElAnalistaDeBits на Youtube, который проводит технический анализ игр, опубликовал свой разбор. Ниже его можно посмотреть, а мы приведем основную информацию из этого видео:

На Xbox Series X и Playstation 5 игра предлагает: 2160p при 30 FPS (разблокированная частота) или 1620p при 60 FPS.На Xbox Series S игра предлагает 1440p при 30 FPS (разблокированная частота) или 1080p при 60 FPS.Во всех версиях есть проблемы с падением FPS. На Playstation 5 ситуация чуть лучше, чем на Xbox Series X | S, но на консолях Microsoft можно использовать VRR (при наличии совместимого экрана).На Playstation 5 время загрузки быстрее, чем на Xbox Series X | S.Режим FPS снижает качество теней, отражений и анизотропной фильтрации на всех версиях консолей. В Series S эти настройки ниже.Качество текстур одинаковое на Xbox Series X | S и Playstation 5.Авторы канала отмечают, что если запустить версию для Playstation 4 на Playstation 5 — можно получить идеальную частоту кадров в 1800p (с временной реконструкцией), жертвуя качеством графики. Но, если у вас есть Xbox Series X и Playstation 5, плюс экран с VRR, лучше отдать предпочтение консоли Microsoft.Watch this video on YouTube