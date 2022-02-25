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GRID Legends получила оценки на уровне прошлой части

GRID Legends получила оценки на уровне прошлой части


Студия Codemasters выпустила новую часть серии GRID — игру GRID Legends. Это первая часть, которая выходит под издательством EA, и в ней игрокам обещали обширную сюжетную кампанию, больше 120 автомобилей и большое разнообразие трасс.

На данный момент рецензии критиков на игру GRID Legends достаточно сдержанные. Игра получила 76 баллов из 100 на Opencritic (на уровне прошлой части серии). Вот некоторые из оценок известных игровых изданий:



God is a Geek — 8.5 / 10



TrueAchievements — 7 / 10



Push Square — 7 / 10



Wccftech — 7.5 / 10



Gaming Nexus — 8.5 / 10

Журналисты отмечают, что сюжетный режим в GRID Legends действительно неплохой, но это одно из немногих ее достоинств. Проект практически не ушел от прошлой части — игры GRID 2019 года, которую многие ругали за аркадное управление. GRID Legends понравится тем, кто любил прошлый GRID и хочет получить нечто подобное, но с полноценным сюжетом, красивыми трассами и автомобилями. Во многих рецензиях отмечается, что ИИ в игре довольно слабый.

Напомним, что по Game Pass Ultimate сейчас есть возможность опробовать GRID Legends бесплатно.


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По материалам: newxboxone

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