Иду Галич застукали обнимающейся с новым возлюбленным после громкого развода

Вадим Карасев

31-летнюю Иду Галич, которая прошлым летом официально оформила развод с Аланом Басиевым, недавно заподозрили в романе с популярным блогером. После этого в Сети появилось первое совместное фото влюбленных.

На обнародованном снимке Ида Галич уже открыто обнимается со Стасом Круглицким на публике. Блогеры посетили концерт Земфиры, заняв места на балконе, где не скрывали своих чувств.

"Конечно, я как настоящий шпион их сфотографировала", — отметила свидетельница, заснявшая звезд в одном из столичных заведений.



Подписчики Иды Галич ранее заподозрили, что блогерша снова обрела личное счастье, отправившись с новым избранником на романтический отдых в Италию.

Пользователи Сети заметили, что абсолютно те же виды публикует сейчас в Stories видеоблогер Стас Круглицкий, известный также как Стас Простокласс.

Как отмечается, оба блогера в настоящее время свободны. При этом Стас ранее никогда не был в браке и является весьма завидным женихом.

Стас Простокласс прославился благодаря юмористическим видео, в которых предстает в образе недалекой девушки.

Популярный блогер ведет здоровый образ жизни, увлекаясь боевыми искусствами, бегая кроссы по двенадцать километров и плавая на баркасе.

Весной 2018 года Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева, а затем стала матерью, родив сына. Однако с определенного времени телеведущая мужчина перестал мелькать в ее инстаграм-историях.

"Думала, что я буду жить с Аланом всю жизнь всегда. Я так думала вплоть до дня, когда мы шли разводиться. Эта тема для меня все еще больная… Потому что как мы любили друг друга, так, наверное, вообще редко любят. Я много раз говорила, что нам Боженька подарил эту любовь — взаимную и такую красивую. Главным было ее не профукать, но мы это сделали", — рассказала звезда в YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".



Как писал NEWSTES, ранее Ида Галич удивила поклонников откровенными снимками, на которых предстала совершенно обнаженной.

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