Инсайдер: Microsoft планирует обновление всех своих легендарных франшиз





У Microsoft после покупки Bethesda появилось множество легендарных игровых франшиз, с которыми могут быть не знакомы современные игроки. Ходят слухи, что компания рассматривает вариант обновления этих и других своих легендарных франшиз.

Сборник Halo Master Chief Collection позволил компании Microsoft донести серию до широкой аудитории новых игроков, как на Xbox, так и на PC. Давно появлялись слухи, что Microsoft может готовить подобный сборник по серии Gears. Игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста рассказал, что в планах у Microsoft обновить все свои главные франшизы:

Они планируют обновить все основные франшизы Microsoft. Я думаю, что Gears, вероятно, выйдет, Fallout в конце концов получит Legendary Edition, я не знаю, произойдет ли это в ближайшее время, но это в списке планов.

Напомним, что слухи о возможной коллекции обновленных игр Gears ходят уже давно. В 2015 году Microsoft выпустила обновленную первую часть, но остальные обновлять не стали.