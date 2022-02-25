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Инсайдер: Microsoft планирует обновление всех своих легендарных франшиз

Инсайдер: Microsoft планирует обновление всех своих легендарных франшиз


У Microsoft после покупки Bethesda появилось множество легендарных игровых франшиз, с которыми могут быть не знакомы современные игроки. Ходят слухи, что компания рассматривает вариант обновления этих и других своих легендарных франшиз.

Сборник Halo Master Chief Collection позволил компании Microsoft донести серию до широкой аудитории новых игроков, как на Xbox, так и на PC. Давно появлялись слухи, что Microsoft может готовить подобный сборник по серии Gears. Игровой инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста рассказал, что в планах у Microsoft обновить все свои главные франшизы:

Они планируют обновить все основные франшизы Microsoft. Я думаю, что Gears, вероятно, выйдет, Fallout в конце концов получит Legendary Edition, я не знаю, произойдет ли это в ближайшее время, но это в списке планов.

Напомним, что слухи о возможной коллекции обновленных игр Gears ходят уже давно. В 2015 году Microsoft выпустила обновленную первую часть, но остальные обновлять не стали.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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