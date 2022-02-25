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Интеллектуальная олимпиада школьников проходит в Чувашии

Интеллектуальная олимпиада школьников проходит в Чувашии

Ежегодная интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди команд школьников 8–11-х классов проводится по четырем направлениям: робототехника, программирование, решение изобретательских задач и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», сообщает пресс-служба Правительства Чувашской Республики.

На первом (муниципальном) этапе проходят отборочные туры в районах и городах Чувашии.

Командная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла 20 февраля 2022 года в дистанционном формате. В соревновании приняли участие 746 команд из различных регионов Приволжья. Более 100 команд (700 учеников) из Чувашской Республики поборолись за право выхода на региональный этап олимпиады, который состоится в марте 2022 года. Участникам были предложены 32 вопроса, для ответа на которые необходимо было показать умение работать в команде, навыки активного мышления и хороший кругозор.

Победители регионального этапа олимпиады будут представлять Чувашию на окружном финале в Перми в конце апреля текущего года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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