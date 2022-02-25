Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ирина Слуцкая показала повзрослевшего сына с важным документом

Ирина Слуцкая показала повзрослевшего сына с важным документом
43-летняя фигуристка Ирина Слуцкая поделилась фото с сыном Артемом, который впервые получил паспорт. Ирина Слуцкая похвасталась в Инстаграме важным событием, произошедшим в жизни ее сына Артема. Мальчик не так давно отметил 14-летие, а сегодня стал обладателем своего первого паспорта. На выдачу документа спортсменка пришла вместе с наследником, выбрав по такому случаю торжественный образ – черное платье и белый пиджак. Артем же ограничился светлым лонгсливом и джинсами.
Ирина Слуцкая с сыном Артемом «Ну что, паспорт получен. Вперед, во взрослую жизнь. Обещала по этому случаю заказать тортик у своего кондитера», — подписала Слуцкая совместное фото с сыном в сторис. Напомним, Ирина Слуцкая воспитывает трех детей: сына и двух дочерей – 11-летнюю Варвару и 3-летнюю Киру. Артем и Варвара родились в первом браке фигуристки с боксером Сергеем Михеевым. Этот союз продлился 17 лет и распался только в 2016 году. Спортсменка рассказывала, что с трудом приняла решение о разводе, но даже ради отпрысков не собиралась оставаться с супругом, настолько испортились их отношения. Однако долго в одиночестве Слуцкая не пребывала и вскоре вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина. Подробности личной жизни Ирина тщательно скрывала, и только спустя год после свадьбы рассказала о новом браке и появлении на свет дочери Киры. Все дети Слуцкой пошли по ее стопам и активно занимаются спортом. Правда, сын Ирины отдал предпочтение не фигурному катанию, а хоккею. Чемпионка мира также рассказывала, что мальчик увлекается компьютерными играми, а вот к социальным сетям совершенно равнодушен и не ведет личных страниц.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Татьяна Догилева высказалась о личной жизни
Татьяна Догилева высказалась о личной жизни
Лера Кудрявцева рассказала о своем возращении на музыкальный канал
Лера Кудрявцева рассказала о своем возращении на музыкальный канал
Андрей Ильин рассказал о съемках с Еленой Яковлевой в «Склифосовском»
Андрей Ильин рассказал о съемках с Еленой Яковлевой в «Склифосовском»
Ирина Слуцкая показала повзрослевшего сына с важным документом
Ирина Слуцкая показала повзрослевшего сына с важным документом
Как получить заем, имея плохую кредитную историю
Как получить заем, имея плохую кредитную историю
Не забудьте забрать новое бесплатное DLC для Dying Light 2 — все 3 части доступны
Не забудьте забрать новое бесплатное DLC для Dying Light 2 — все 3
Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent
Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent
МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и Белоруссии
МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и
Эммануил Виторган с женой и дочками отправился в Латвию
Эммануил Виторган с женой и дочками отправился в Латвию
Марат Башаров угодил в очередной скандал
Марат Башаров угодил в очередной скандал
В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра «Точка роста»
В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три
Графическое сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Графическое сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5

Топ на сегодня

Тимати высказался о войне на Украине
Тимати высказался о войне на Украине
Жена Александра Серова высказалась о ссоре с мужем и дочерью
Жена Александра Серова высказалась о ссоре с мужем и дочерью
Гадание по картинке на март 2022 года
Гадание по картинке на март 2022 года
Иду Галич застукали обнимающейся с новым возлюбленным после громкого развода
Иду Галич застукали обнимающейся с новым возлюбленным после громкого
Мария Куликова призналась, что перенесла нервный срыв
Мария Куликова призналась, что перенесла нервный срыв

Еще по теме

Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Ирина Слуцкая призналась, что осталась без пенсии
Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Фигуристка Слуцкая пообещала разобраться c судьями дочери