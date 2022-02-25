Ирина Слуцкая показала повзрослевшего сына с важным документом

43-летняя фигуристка Ирина Слуцкая поделилась фото с сыном Артемом, который впервые получил паспорт. Ирина Слуцкая похвасталась в Инстаграме важным событием, произошедшим в жизни ее сына Артема. Мальчик не так давно отметил 14-летие, а сегодня стал обладателем своего первого паспорта. На выдачу документа спортсменка пришла вместе с наследником, выбрав по такому случаю торжественный образ – черное платье и белый пиджак. Артем же ограничился светлым лонгсливом и джинсами.Ирина Слуцкая с сыном Артемом «Ну что, паспорт получен. Вперед, во взрослую жизнь. Обещала по этому случаю заказать тортик у своего кондитера», — подписала Слуцкая совместное фото с сыном в сторис. Напомним, Ирина Слуцкая воспитывает трех детей: сына и двух дочерей – 11-летнюю Варвару и 3-летнюю Киру. Артем и Варвара родились в первом браке фигуристки с боксером Сергеем Михеевым. Этот союз продлился 17 лет и распался только в 2016 году. Спортсменка рассказывала, что с трудом приняла решение о разводе, но даже ради отпрысков не собиралась оставаться с супругом, настолько испортились их отношения. Однако долго в одиночестве Слуцкая не пребывала и вскоре вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина. Подробности личной жизни Ирина тщательно скрывала, и только спустя год после свадьбы рассказала о новом браке и появлении на свет дочери Киры. Все дети Слуцкой пошли по ее стопам и активно занимаются спортом. Правда, сын Ирины отдал предпочтение не фигурному катанию, а хоккею. Чемпионка мира также рассказывала, что мальчик увлекается компьютерными играми, а вот к социальным сетям совершенно равнодушен и не ведет личных страниц.