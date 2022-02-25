Эммануил Виторган с женой и дочками отправился в Латвию

Актер Эммануил Виторган показал видео из аэропорта Шереметьево. Артист с семьей улетает в Юрмалу. Известный актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина воспитывают двух общих дочерей. Их старшей девочке 3 года, а младшей 2 года. Звездная семья решила отправиться в Латвию. Супруги каждый год приезжают в Юрмалу. У них здесь есть дом.Эммануил Виторган с дочерью в аэропорту Этель и Клара мечтали поскорее вернуться в этот город, чтобы гулять по берегу моря. Кстати, Ирина Виторган родилась и выросла в Юрмале. Здесь живет ее семья.Клара и Этель Виторган в аэропорту «Полетели в Юрмалу…. На Родину Ириши»— написал актер. «Ой, как здорово, молодцы девочки, хорошего отдыха», «Туристки😍😂❤️», «Уже такие взрослые❤️», «Присылайте побольше репортажей, мы очень ждем», «Модницы!❤️», «На море!!! На море!!! Дождались малышки!!!❤️ Счастливого полета и мягкой посадки💋», «Куколки!!!! Здоровья, счастья, мирного неба им и папе с мамой!», — откликнулись поклонники в Instagram. Напомним, Ирина и Эммануил Виторган воспитывают двоих общих детей. Супруга артиста не скрывает, что растить малышек ей помогает няня. Однако многое бизнесвумен делает сама. Ирина Виторган мечтала о детях, поэтому все свободное время она посвящает любимым дочерям Этель и Кларе.