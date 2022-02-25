Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эммануил Виторган с женой и дочками отправился в Латвию

Эммануил Виторган с женой и дочками отправился в Латвию
Актер Эммануил Виторган показал видео из аэропорта Шереметьево. Артист с семьей улетает в Юрмалу. Известный актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина воспитывают двух общих дочерей. Их старшей девочке 3 года, а младшей 2 года. Звездная семья решила отправиться в Латвию. Супруги каждый год приезжают в Юрмалу. У них здесь есть дом.
Эммануил Виторган с дочерью в аэропорту Этель и Клара мечтали поскорее вернуться в этот город, чтобы гулять по берегу моря. Кстати, Ирина Виторган родилась и выросла в Юрмале. Здесь живет ее семья.
Клара и Этель Виторган в аэропорту «Полетели в Юрмалу…. На Родину Ириши»— написал актер. «Ой, как здорово, молодцы девочки, хорошего отдыха», «Туристки😍😂❤️», «Уже такие взрослые❤️», «Присылайте побольше репортажей, мы очень ждем», «Модницы!❤️», «На море!!! На море!!! Дождались малышки!!!❤️ Счастливого полета и мягкой посадки💋», «Куколки!!!! Здоровья, счастья, мирного неба им и папе с мамой!», — откликнулись поклонники в Instagram. Напомним, Ирина и Эммануил Виторган воспитывают двоих общих детей. Супруга артиста не скрывает, что растить малышек ей помогает няня. Однако многое бизнесвумен делает сама. Ирина Виторган мечтала о детях, поэтому все свободное время она посвящает любимым дочерям Этель и Кларе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Не забудьте забрать новое бесплатное DLC для Dying Light 2 — все 3 части доступны
Не забудьте забрать новое бесплатное DLC для Dying Light 2 — все 3
Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent
Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent
МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и Белоруссии
МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и
Эммануил Виторган с женой и дочками отправился в Латвию
Эммануил Виторган с женой и дочками отправился в Латвию
Марат Башаров угодил в очередной скандал
Марат Башаров угодил в очередной скандал
В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра «Точка роста»
В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три
Графическое сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Графическое сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Анонсировали вторую часть World Championship Boxing Manager для Xbox
Анонсировали вторую часть World Championship Boxing Manager для Xbox
Главу Activision Бобби Котика «послали» со сцены на D.I.C.E. Awards
Главу Activision Бобби Котика «послали» со сцены на D.I.C.E. Awards
Эд Бун намекает, что следующая игра от NetherRealm — это не Mortal Kombat
Эд Бун намекает, что следующая игра от NetherRealm — это не Mortal
Лера Кудрявцева рассказала о сексе с молодым мужем
Лера Кудрявцева рассказала о сексе с молодым мужем
Анна Семенович выбирает мужчину, а потом влюбляется
Анна Семенович выбирает мужчину, а потом влюбляется

Топ на сегодня

Елена Ханга рассказала, откуда в сети ее обнаженные фото
Елена Ханга рассказала, откуда в сети ее обнаженные фото
Стефания Маликова показала, как 3-летний брат щеголяет в ее куртке
Стефания Маликова показала, как 3-летний брат щеголяет в ее куртке
Тимати высказался о войне на Украине
Тимати высказался о войне на Украине
Жена Александра Серова высказалась о ссоре с мужем и дочерью
Жена Александра Серова высказалась о ссоре с мужем и дочерью
Knockout City станет условно-бесплатной и EA перестанет быть издателем
Knockout City станет условно-бесплатной и EA перестанет быть издателем

Еще по теме

Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона
И все-таки это правда: 78-летний Эммануил Виторган и 55-летняя Ирина Млодик стали родителями
У Эммануила Виторгана родилась дочь
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы (видео)