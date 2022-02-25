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Как получить заем, имея плохую кредитную историю

При первом кредитовании необходимо подготовиться к проверке банком кредитоспособности. По окончании проверки кредитная организация сможет принять решение о выдаче кредита или отказе в этом. Если кредиты оформлялись ранее, то будет проверяться кредитная история. Кредитная история – результат ответственного и дисциплинированного отношения людей к платежам. В случае положительной характеристики этого критерия кредит можно получить даже во время кризиса. Если в течение 3 месяцев вы своевременно не погашаете заем, то это приводит к плохой кредитной истории, что в свою очередь усложняет получение займов в последующем. Но есть ряд организаций, которые не отказываются работать с такими клиентами.

Как получить кредит с плохой кредитной историей

Даже этот нюанс – не повод для отчаяния. Микрофинансовые организации готовы пойти навстречу таким клиентам при предоставлении минимального количества документов. Основным здесь будет удовлетворение требования кредиторов и заполнение кредитной заявки. Останется дело за малым: выбор оптимальных продуктов, учитывая собственные требования. Для получения срочного займа на карту без отказа с плохой кредитной историей необходимо выбрать хорошего кредитора, который предлагает выгодные условия кредитования. Стоит внимательно отнестись к такому выбору, чтобы не попасть в «лапы» к мошенникам. Далее следует оформление заявки с указанием своих основных данных: фамилия, имя, отчество, какую сумму желательно получить и период возвращения долга. Здесь же необходимо заявить о своей платёжеспособности (указать место работы или предоставить справку о доходах). Получение денег на карту банка очень удобно. Клиент может это сделать, не покидая свой дом. Достаточно указать в заявке номер карты и деньги придут в течение 30 минут.

Средства под залог машины

Многие компании принимают машины под залог ПТС. Такой вариант выгоден для быстрого получения средств вне зависимости от репутации заёмщиков и их доходов. Заёмщики, имеющие плохую кредитную историю, смогут им успешно воспользоваться. Деньги под залог автомобиля выдаются, когда они требуются в срочном порядке и на короткое время. Необходимо учитывать только то, что МФО отдают предпочтение эффективному имуществу, не обременённому проблемами и тому, у которого удовлетворительное состояние.

Человеку, имеющему плохую кредитную историю, может выдать заем банк или микрофинансовая организация. Банк предлагает выгодные условия кредитования, но МФО – более удобное учреждение для получения кредита для людей с плохой кредитной историей.

# Бизнес

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