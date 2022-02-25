Катерина Шпица в бикини искупалась в море в зимнем Сочи

36-летняя актриса Катерина Шпица поделилась фото в бикини на фоне моря и апельсинового заката. Артистка не испугалась холодной воды и поплавала в море. Катерина Шпица устроила внеочередной отпуск в связи с грядущим днем рождения единственного сына. Герман родился в первом браке актрисы с Константином Адаевым. Мальчику скоро исполнится 10 лет. Сейчас актриса счастлива в браке с Русланом Пановым. Семья приехала в Сочи, чтобы отметить день рождения Германа. Катерина не стала просто прогуливаться по набережной, а отважилась искупаться в холодном море. Сын актрисы взял с нее пример и тоже залез в воду.Катерина Шпица с сыном Германом «Ко дню близящегося первого большого юбилея Германа мы запланировали отпуск! Начали с прогулки на Ахун и бани на морском берегу с купанием в апельсиновом закате. Воздух 13, вода 10. Прекрасно!❤️!» — заверила Катерина. Поклонников восхитились актрисой и ее сыном. «И давно закаляетесь?», «Крутые!», «Катерина, даже нам в Мурманске холодно от такого», «Такая смелая девчонка, Катерина, я вам завидую», «Откуда у вас столько энергии, в чем ваш секрет?» — написали пользователи. А сегодня Шпица и Руслан Панов отмечают годовщину свадьбы.Катерина Шпица с мужем «Сегодняшнее утро, конечно, хотелось начать именно с этих воспоминаний 😊 Но, может, и хорошо ими завершить этот день☺️Год назад мы очень оперативно, весело, легко, душевно, воздушно и тепло, несмотря на февраль, поженились ❤️Конечно, дата- это то, что приятно отмечать! Но мне кажется, что мы «поженились» на первом же свидании ещё за 3 года до свадьбы, потому что сразу было без игр и иллюзий, надёжно, уютно, с приятием и взаимопониманием. А пролетело это время нашего знакомства в этой жизни, как один миг! Так быстро, что подрастянуть бы! 😅 Спасибо тебе за всё! Люблю тебя!», - поделилась Катерина Шпица.