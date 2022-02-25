Лера Кудрявцева рассказала, как живет с неработающим мужем

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева поделилась подробностями личной жизни. Звезда впервые рассказала о том, чем сейчас занимается ее муж Игорь Макаров, с которым она живет в браке уже девять лет и воспитывает дочь Марию. Телеведущая подтвердила, что 34-летний хоккеист завершил профессиональную карьеру, поэтому необходимость содержать семью легла на ее плечи, а спортсмен пребывает в поисках нового занятия. «На данном этапе уже я больше зарабатываю, потому что у мужа, к сожалению, закончилась профессиональная карьера. Хотя были годы, когда он зарабатывал много, а я меньше. А сейчас я зарабатываю, а он в таком поиске себя», — уточнила звезда НТВ.Лера Кудрявцева с семьей Также Кудрявцева призналась, что не делится деньгами с безработным супругом и бюджеты у них разные. «Есть мои деньги, есть деньги мужа, и мы их не особо распределяем. Я своими распоряжаюсь, Игорь – своими. Какие-то общие глобальные покупки, это все мы совместно решаем, а так у нас у каждого свое. По крайней мере, я не завишу ни от кого, у меня есть свой заработок, и я живу на свои деньги», — сообщила ведущая «Секрета на миллион» в беседе с Ириной Безруковой для YouTube-шоу «Начало». Стоит отметить, что Макаров уже давно оставил хоккей. Судя по информации из официальных источников, спортсмен с 2018 по 2019 годы выступал за московское «Динамо», потом играл в омском «Авангарде», а в 2020-м перешел в новосибирскую «Сибирь», но всего на несколько месяцев. То есть без работы муж Кудрявцевой сидит уже два года — и все еще не определился с дальнейшими планами, тогда как телеведущей приходится отвечать за их семейное благополучие.