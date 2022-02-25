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Лера Кудрявцева рассказала о сексе с молодым мужем

Лера Кудрявцева рассказала о сексе с молодым мужем
Ведущая Лера Кудрявцева призналась, как изменилась ее жизнь за десять лет брака. Телеведущая давно работает на телевидении. Она стала успешной и знаменитой в молодости. Однако в личной жизни блондинка обрела счастье не сразу. Она состояла в браке с барабанщиком Сергеем Ленюком и даже родила от него сына Жана, но после они развелись. Потом Лера была в браке с бизнесменом Матвеем Морозовым, но ушла от него. А после романа с певцом Сергеем Лазаревым звезда обрела счастье с хоккеистом Игорем Макаровым. Влюбленные редко выходят в свет вместе. Кудрявцева после работы предпочитает быть дома с дочкой Марией, которой всего три года. В интервью Ирине Безруковой она раскрыла подробности своих отношений с молодым хоккеистом. 50-летняя телеведущая призналась, что зарабатывает больше него. Но при этом она не манипулирует своим мужчиной. «Я даже не знаю, что это такое. Я не знаю, как манипулировать. Зачем? Это уже третий брак. Я всегда была замужем. Это не моя история», — отметила Лера. «В моей семье такого точно нет. Я не знаю, что такое манипуляция и этого не было в моей жизни», — подчеркнула она.
Лера Кудрявце с семьей Безрукова решила узнать, чувствует ли героиня большую разницу в возрасте, живя с Макаровым столько лет вместе. «Она не чувствуется. Вот когда я выходила замуж, я Игорю задала вопрос, ты не боишься этого модного слова — хейта? У нас разница в 16 лет. Все прогнозировали, что пройдет годик или два, он найдет молодую и бросит эту старушку. 10 лет прошло. Как-то держимся», — отметила она. «Ни о чем не можем договориться. Мы вообще разные. Единственное, в чем мы похожи — мы оба домоседы, немножечко ленивые. Нас куда-то позвать сходить или самим куда-то выбраться — тяжеловато. В остальном мы совершенно разные. Он спортсмен, постоянно на спорте. Я к этому не имею никакого отношения. Он прежде чем принять решение будет очень долго думать, мучаться, ковыряться, спрашивать. У меня это будет более импульсивное решение. Я в еде люблю одно, а он — совершенно другое. Мы разные. За 10 лет мы подстроились, у нас все спокойно», — рассказала звезда. Также Кудрявцева открыто заговорила об интимной жизни. Она призналась, что в начале отношений у нее близость с Игорем была каждый день. Но еще во время свадьбы Яна Рудковская ее предупредила, что со временем все меняется. «И скоро закончилось. Я думаю, что это нормально. Есть такие пары, у которых до сих пор романтика. Но когда ты долго замужем, любовь остается, а страсть проходит. Это даже по физиологии неправильно. Страсть проходит, все устаканивается. У меня Игорь вообще никогда не был романтиком. У нас все спокойно, рутина, быт. Ничего нет, никакого романтизма», — отметила Лера в передаче на YouTube-канале «Начало».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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