Лера Кудрявцева рассказала о своем возращении на музыкальный канал

Ведущая Лера Кудрявцева высказалась о МУЗ-ТВ. Телеведущая 20 лет посвятила работе на МУЗ-ТВ. Звезда искренне любила телеканал и поддерживала теплые отношения с его руководителем. Однако два года назад телеведущая ушла со скандалом, разорвав и дружбу с Арманом Давлетяровым. Лера Кудрявцева всегда была за то, чтобы обновить состав ведущих премии МУЗ-ТВ. Звезда говорила, что нужно брать молодых и перспективных, однако советы руководство приняло слишком буквально. Так, в 2020-м блондинку неожиданно заменили на Ольгу Бузову. Теледива была бы рада, не сделай Арман Давлетяров кадровую перестановку без ее ведома. Кудрявцева резко прекратила сотрудничество с МУЗ-ТВ и общение с самим Арманом. Впрочем, через год она вновь появилась на экране канала. «Почему вернулась? Потому что меня пригласил новый руководитель Захар Бабин и сказал: «Лер, я знаю, что там у тебя произошло, я все слышал, но я бы хотел тебя вернуть». Я ответила: «Захар, очень люблю этот канал, на котором проработала много лет, но к сожалению, это невозможно, потому что я уже официально и давно работаю на НТВ. Готова быть приглашенным гостем, ведущим, но прямо работать там не могу». С Захаром мы нашли общий язык, подружились. Сейчас мы сотрудничаем, чему рада. Я не просилась, меня попросили», — призналась блондинка.Лера Кудрявцева Лера выразила большую благодарность генеральному продюсеру НТВ Тимуру Вайнштейну, который пригласил ее после ухода с прежней работы. «Я очень его люблю и уважаю. Теперь я официальное лицо НТВ», — говорила она в интервью Ирине Безруковой. А вот восстановить общение с Давлетяровым звезда не смогла. «История не про то, что я обиделась на замену молодой и красивой. Нет! Это история про дружбу. Это более болезненно. Человек не позвонил, не предупредил. Я узнала о замене из изданий. Разочарование в человеческих качествах меня ранит», — негодовала она.