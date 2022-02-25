Марат Башаров угодил в очередной скандал

Актер Марат Башаров был уволен из театра «Школа современной пьесы». Марата Башарова в одночасье уволили из столичного театра «Школа современной пьесы», где он в качестве приглашённой звезды играл последние несколько лет. «Марат Башаров в нынешней крайне напряженной ситуации повёл себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин! - заявил худрук театра Иосиф Райхельгауз. - Я однозначно осуждаю поведение Башарова М.А. и принимаю решение о невозможности дальнейшей совместной работы. Больше М. Башаров никогда не выйдет на сцену нашего театра!» Артисты театра сейчас гастролируют на Кипре, вечером играют спектакль «Город», где у актера главная роль. В итоге театру пришлось вместо Башарова вызвать из Москвы его коллегу Вадима Колганова. Между тем, увольнение звезды в соцсетях связали с его позицией по военной спецоперации на Украине. Мол, Башаров поддержал российские войска, за что и был волен. Но оказалось, это не так.Марат Башаров с сыном Марселем «Даже представить не могу, как у людей в голове возникла такая абсурдная мысль, - рассказала kp.ru заместитель худрука театра Екатерина Кретова. - На самом деле, причина банальная и зревшая в течение всего времени нашего сотрудничества. Когда человек не отвечает на звонки, не приходит на читки, опаздывает на репетиции, это ненормальное поведение. В чем причины такого состояния, наверное, могут сказать только специалисты. Долгое время мы все прощали, но, видимо, зря». Последней каплей стали кипрские гастроли. Из-за ограниченного бюджета принимающей стороны прилёт артистов был расписан строго по часам - сейчас отдохнуть недельку на Кипре, как в былые времена, возможности нет. Однако, Башаров свой вылет благополучно пропустил.Марат Башаров «На звонки он не отвечает, на контакт не идёт, а у нас проданы все билеты на спектакль - полный аншлаг. Поэтому театр был вынужден в срочном порядке за большие деньги купить билет для другого артиста нашего театра, который также играл в этом спектакле, - поделилась Екатерина Кретова. - Почему Марат Башаров сорвал гастроли, мы до сих пор не знаем, но выяснять это уже не собираемся». При этом, по словам сотрудницы театра, Башаров никогда не появлялся на репетициях под градусом. «В таком случае мы бы давно разорвали с ним отношения, - заверила Кретова. - Просто артист регулярно пропадал на какое-то время, завтруппой не могла с ним связаться. Но после Башаров приходил, извинялся, клялся, что этого больше не повторится. Играл он хорошо и достойно, поэтому нам очень жаль».