Мария Куликова призналась, что перенесла нервный срыв

44-летняя актриса Мария Куликова рассказала, как изменилась ее жизнь. Известно, что Мария сегодня одна из главных российских телезвезд. Сериалы с ее участием выходят один за одним. Неудивительно, что нагрузка у актрисы немалая. А еще интервью, рекламные съемки, забота о сыне и прочие дела. И вот однажды в жизни артистки наступил сложный момент. «И работа навалилась, и сорок пять тысяч звонков от знакомых и незнакомых людей, которым от тебя что-то надо или не надо, а они дурью маются. Словом, наступил момент, когда я просто разревелась, а потом поглубже вдохнула и послала всех к чертовой матери. Каждый раз я вспоминаю этот мрачный день с ужасом, потому что тогда меня загнали в угол. Мое чувство вины перед каждым из двадцати пяти человек (я их посчитала) разрослось до каких-то диких размеров. И каждому я была что-то должна: сделать, разрулить, помочь, написать, сказать, дать. Этот момент стал Рубиконом. Я стала работать над собой, поняв, что в противном случае просто сойду с ума». Внутренние монологи и убеждения себя в правильности другого жизненного подхода сделали свое дело. Вскоре Мария успокоилась.Мария Куликова Без помощи специалистов в области психологии Куликова научилась говорить «нет». Кроме того, знаменитость ограничила круг общения: малознакомые люди отнимали много сил и энергии. «Раньше вынуждена была много общаться с людьми, которые мне не близки и не интересны. Мне это не нравилось, но я считала, что это проявление гордыни, и терпела. Теперь научилась не столько даже говорить «я не хочу», а мягко подводить к тому, что я просто не поеду на встречу или не стану разговаривать по телефону. Вы не представляете, как много у меня подобные вещи отнимали времени! Я его лучше потрачу на общение с сыном» — рассказала Мария «7 дней.ru». Привычка следовать исключительно своим желаниям оказалась действенной. Теперь Куликова применяет ее и в работе, отказываясь от театрального материала или любого другого проекта, который приходится не по нраву. Отметим, исполнительница главной роли в сериале «Две звезды» одна воспитывает 10-летнего сына Ваню. Мальчик родился в браке звезды с Денисом Матросовым. Пара развелась после 14 лет совместной жизни. Сейчас бывшие поддерживают дружеские отношения.