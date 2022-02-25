Матвиенко рассказала о перспективах сотрудничества с Таджикистаном

10:30 Автор: Варвара Комарова

При наращивании взаимодействия между Россией и Таджикистаном наибольшие перспективы есть в сфере сельского хозяйства и строительства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе VII межпарламентского форума «Таджикистан—Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Речь идет о поставках экологически чистых продуктов из Таджикистана и российской сельскохозяйственной техники, а в строительной отрасли — о новых технологических направлениях, связанных с внедрением передовых решений в городскую среду. Кроме того, по словам Матвиенко, Россия накопила богатый опыт в области цифровой трансформации госуправления, в том числе и в сфере совершенствования городской среды.

«Совет Федерации также проводит реформу, направленную на максимальную цифровизацию парламентской работы. Поэтому диалог с друзьями из Таджикистана по вопросам цифрового развития может быть весьма субстантивным», — подчеркнула спикер.

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Делегация верхней палаты российского парламента направилась с официальным двухдневным визитом в Таджикистан 24 февраля. Помимо форума в Душанбе, запланированы встречи с руководством страны. Ранее сообщалось, что в ходе форума ожидается подписание соглашения между правительством Челябинской области и исполнительным органом государственной власти Согдийской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

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