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Матвиенко рассказала о перспективах сотрудничества с Таджикистаном

Матвиенко рассказала о перспективах сотрудничества с Таджикистаном

10:30  Автор: Варвара Комарова



При наращивании взаимодействия между Россией и Таджикистаном наибольшие перспективы есть в сфере сельского хозяйства и строительства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе VII межпарламентского форума «Таджикистан—Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Речь идет о поставках экологически чистых продуктов из Таджикистана и российской сельскохозяйственной техники, а в строительной отрасли — о новых технологических направлениях, связанных с внедрением передовых решений в городскую среду. Кроме того, по словам Матвиенко, Россия накопила богатый опыт в области цифровой трансформации госуправления, в том числе и в сфере совершенствования городской среды.

«Совет Федерации также проводит реформу, направленную на максимальную цифровизацию парламентской работы. Поэтому диалог с друзьями из Таджикистана по вопросам цифрового развития может быть весьма субстантивным», — подчеркнула спикер.

Матвиенко: Россия остается главным торговым партнером Таджикистана


Делегация верхней палаты российского парламента направилась с официальным двухдневным визитом в Таджикистан 24 февраля. Помимо форума в Душанбе, запланированы встречи с руководством страны. Ранее сообщалось, что в ходе форума ожидается подписание соглашения между правительством Челябинской области и исполнительным органом государственной власти Согдийской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве.



#международные отношения

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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