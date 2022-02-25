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Мирослава Дума: "Я молюсь о том, чтобы поскорее наступил мир"

Мирослава Дума: "Я молюсь о том, чтобы поскорее наступил мир"

Бизнесвумен и инфлюенсер Мирослава Дума посвятила большой пост, в котором прокомментировала начало военной спецоперации на территории Украины по решению президента РФ Владимира Путина.

Я молюсь за всех невинных людей, мирных граждан и пострадавших во время военных действий. Я молюсь о том, чтобы поскорее наступил мир, и о том, чтобы Бог и Вселенная дали людям силу духа, чтобы выдержать происходящее.

Вся моя семья родилась на Украине. Мои братья и сестры сейчас на Украине. У людей и на Украине, и в России есть семьи и друзья с обеих сторон. Бабушка научила нас молиться по-украински, когда мне было пять лет, и все мои молитвы в радостные и грустные моменты всегда были и остаются на украинском языке. Я никогда не училась молиться иначе.

Я родилась в Сибири, куда был сослан мой дед с семьей. Я выросла в России. Обе эти страны — моя родина. Мое сердце разбито. Я чувствую горе и отчаяние. Я молюсь за мир на нашей планете для всех людей.

Дума добавила, что поддержит благотворительные организации, которые оказывают помощь пострадавшим, и призвала своих подписчиков присоединиться.

Я буду поддерживать международные организации и их текущую работу по оказанию помощи, чтобы поддержать невинных людей в чрезвычайной ситуации. Все, кто хочет принять участие, могут зайти на сайты организаций "Врачи без границ" и "Спасите детей".

Ранее помочь пострадавшим в конфликте между Россией и Украиной призвала Наталья Водянова.


Сплетник
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По материалам: spletnik.ru

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