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МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и Белоруссии

МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с военной операцией на Украине обвинил Россию и Белоруссию в нарушении олимпийского перемирия. Организация призывает к переносу или отмене всех мероприятий, которые должны были пройти в этих двух странах.

В официальном заявлении говорится, что безопасности спортсменов должен отдаваться абсолютный приоритет. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в РФ или РБ, он призывает не вывешивать их флаги и не исполнять их гимны на международных спортивных соревнованиях, даже если это не требуется в рамках санкций WADA.


Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины с целью "демилитаризации и денацификации". Российские войска наносят точечные удары по военной инфраструктуре страны, одновременно с этим вооруженные силы ДНР и ЛНР перешли в наступление и теснят ВСУ со своей территории. Поражены украинские объекты во многих регионах, в том числе на западе. Штаб операции ВСУ на Донбассе уничтожен, Чернобыльская АЭС взята под охрану российскими военными вместе с местными силами.

Украина официально разорвала дипломатические отношения с Россией, но просит о переговорах, чтобы остановить военную фазу конфликта. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, это станет возможным, как только украинские силы сложат оружие. В свою очередь Дмитрий Песков напомнил о требовании демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин позже уточнил, что не ожидает достижения договоренностей с "засевшей в Киеве шайкой наркоманов и неонацистов, которая взяла в заложники украинский народ".

Белоруссия Россия МОК олимпийское перемирие бойкот
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По материалам: uposters.ru

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