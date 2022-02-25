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Не забудьте забрать новое бесплатное DLC для Dying Light 2 — все 3 части доступны

Не забудьте забрать новое бесплатное DLC для Dying Light 2 — все 3 части доступны


Студия Techland сегодня выпустила заключительную третью часть второго бесплатного DLC для игры Dying Light 2 — Ronin pack. Как и первое DLC, это дополнение распространяется бесплатно и в трех частях. В DLC Ronin pack для Dying Light 2 игрокам предлагают получить костюм самурая. Все три части доступны, поэтому можно собрать полный костюм, в том числе самурайский меч.

Dying Light 2 Stay Human: Ronin pack—part 1/3

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Dying Light 2 Stay Human: Ronin pack—part 2/3

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Dying Light 2 Stay Human: Ronin pack—part 3/3

Катана мудреца
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Ниже можно посмотреть трейлер нового DLC Ronin Pack для Dying Light 2.


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По материалам: newxboxone

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