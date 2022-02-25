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Новые образовательные программы запускают для школьников Оренбургской области

Новые образовательные программы запускают для школьников Оренбургской области

Около 13 000 дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ образовательных организаций области по социально-гуманитарному, художественному, естественно-научному, туристско-краеведческому, техническому и физкультурно-спортивному направлениям, в том числе программы дополнительного образования центров цифрового и технического образования  «IT-куб», ДНК (Домов научной коллаборации), технопарков «Кванториум» Минпросвещения и других площадок, доступны для школьников Оренбургской области, сообщает пресс-служба Правительства региона. Получить дополнительную информацию о них и выбрать подходящую программу можно через навигатор дополнительного образования: https://dop.edu.orb.ru.

Навигатор – это единая федеральная платформа, созданная в помощь родителям и детям, где можно выбрать интересующее направление образования, записаться в секцию, студию или кружок по своему вкусу и интересам. Навигатор доступен для родителей детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В Оренбургской области по описанным в навигаторе программам уже занимаются более 28 000 детей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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