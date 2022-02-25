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Объявлено, что игра Cult of the Lamb выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S

Объявлено, что игра Cult of the Lamb выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S


Издательство Devolver Digital объявило, что ранее анонсированный для PC рогалик Cult of the Lamb выйдет и на приставках. Релиз проекта запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

У игры Cult of the Lamb пока нет даты релиза, но разработчики обещают «скоро» ее сообщить. В Cult of the Lamb игроки должны будут развивать свой собственный культ ягненка — привлекать последователей, забирать силу других культов, проводить различные ритуалы. Игра имеет процедурно генерируемые уровни и уникальный дизайн.


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По материалам: newxboxone

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