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Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent

Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent


Компании Tencent и 1C Entertainment официально объявили о слиянии. Китайский игровой гигант Tencent приобрел издательство/студии 1C Entertainment SA. 1C Entertainment SA — крупная международная компания со штаб-квартирой в Варшаве и офисами по всей Европе. У 1C Entertainment много хорошо известных игровых франшиз, вроде King’s Bounty, Men of War и Space Rangers.

Соглашение о сделке между Tencent и 1C Entertainment было достигнуто еще в ноябре 2021 года. Теперь она официально завершена, вот что говорит в пресс-релизе Томаш Нешпорски — член правления 1C Entertainment:

Мы действительно взволнованы этой сделкой. Это прекрасная возможность для 1CE реализовать наши самые смелые мечты и устремления в бизнесе видеоигр. Наше видение и страсть теперь будут поддержаны ведущей мировой игровой компанией, и я горжусь уникальным шансом работать вместе с Tencent и другими ведущими творческими умами, которые являются частью ее глобальной экосистемы.

Отметим, что сумма сделки между Tencent и 1C Entertainment не разглашается. Согласно условиям сделки, компания 1C Entertainment будет подвергнута ребрендингу.

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По материалам: newxboxone

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