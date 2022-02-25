Переиздание Enclave HD выйдет на Xbox летом этого года





Издатель Ziggurat Interactive и разработчик из студии Starbreeze Studios объявили о планах на релиз переиздания Enclave HD. Проект планировали выпустить осенью 2021 года, но игра так и не появилась. Теперь же создатели проекта поделились новой информацией. Согласно новым планам, Enclave HD выйдет на приставках Xbox One, Playstation 4 и PC уже летом 2022 года.

Напомним, что оригинальная игра Enclave вышла в 2002 году на Xbox и PC. Это экшен с элементами RPG, который предлагает два варианта прохождения сюжетной кампании — за свет и за тьму. По мере прохождения игры, открываются новые персонажи, всего которых 12 — каждый из них со своими способностями.

В обновленной версии Enclave HD игрокам обещают улучшенные визуальные эффекты, новые музыкальные треки и другие изменения. Трейлер переиздания пока не представлен — ниже можно посмотреть трейлер базовой версии игры.

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